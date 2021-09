NBA, Gordon Hayward è pronto per la nuova stagione: “Ho grande motivazione”

Il primo anno di Gordon Hayward con gli Charlotte Hornets si è concluso nel peggiore dei modi, ma non si può dire non sia stato positivo. L’infortunio alla mano destra rimediato a febbraio ha costretto la squadra ad una fine stagione in salita senza il loro miglior giocatore a disposizione. 19.6 punti, 5.9 rimbalzi e 4.1 assist a partita per Hayward, prima dello stop che gli ha costretto ad concludere anzitempo la stagione.

Gli ottimi numeri dell’ex giocatore di Boston e Utah non solo sembravano giustificare l’enorme investimento che la franchigia aveva investito su di lui ($120 milioni in 4 anni), ma stavano aiutando Charlotte a scalare le gerarchia dell’Eastern Conference. Prima del KO di Hayward e poi del Rookie dell’anno LaMelo Ball, gli Hornets stavano infatti occupando il quarto posto ad Est. Da lì, il crollo e l’eliminazione da ogni pretesa di post season per mano degli Indiana Pacers nel Torneo Play-In.

Nella giornata di mercoledì, Hayward ha parlato della prossima annata:

“Ho trascorso in pratica tutta l’estate qui in Charlotte. E’ stato molto importante per prepararmi alla stagione che verrà, è sempre ottimo quando riesci ad essere costante con la disponibilità della palestra e delle attrezzature. Ho avuto altre estati come questa nella mia carriera, e alla fine sono sempre risultate in ottime stagioni Ho un’enorme motivazione che nasce da come si è conclusa la scorsa annata. E’ stato un anno strano, in cui si è cercato di comprimere tante partite in poco tempo. Credo davvero ci abbiamo messo in difficoltà come giocatori”

Hayward è pronto a migliorarsi ulteriormente nel suo secondo anno a Charlotte, con l’obiettivo di raggiunge i Playoff.

“Siamo una squadra giovane, ci vuole tempo per capire cosa serve per arrivare ai Playoff. Ma ci stiamo avvicinando, dobbiamo solo aggiustare qualche piccolo dettaglio”

