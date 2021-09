I 10 giocatori che hanno ricevuto più tecnici nella scorsa stagione

I falli tecnici fanno parte del basket a tutti i livelli, ma quando vengono chiamati in NBA hanno anche conseguenze economiche significative. I tecnici possono essere fischiati per una miriade di motivi nel corso di una partita. Ciò include ragioni “non antisportive” come timeout eccessivi, ritardo del gioco, numero errato di giocatori sul parquet. Chiaro che per i giocatori più rappresentativi ci sono altri elementi che entrano in gioco, come eccessive proteste, accenni di rissa, falli particolarmente duri e tanto altro ancora.

Detto questo, nessuno si avvicina lontanamente a ciò che Rasheed Wallace ha realizzato durante la stagione 2000-01. Wallace si è visto fischiare ben 41 falli tecnici in quella particolare annata sportiva, che ha costretto la lega anche a cambiare le proprie regole, inasprendo le sanzioni.

Andiamo quindi a vedere chi sono i 10 giocatori più ‘cattivi’ della scorsa stagione.

10. De’Aaron Fox (Sacramento)

Falli tecnici: 10

Importo della multa: $ 27.000

Il play dei Sacramento Kings è stato incredibilmente attenzionato dagli arbitri la scorsa stagione, specialmente dopo aver etichettato una prestazione di un direttore di gara giudicandola “orribile” lo scorso gennaio. In seguito è stato multato di $ 20.000 per i suoi commenti pubblici. Con la lega non si scherza.

9. Chris Paul (Phoenix)

Falli tecnici: 10

Importo della multa: $ 33.000

Chris Paul è stato presidente della NBPA dal 2013 fino a questa offseason, ma la sua posizione influente all’interno del sindacato dei giocatori non significava che fosse esente da falli tecnici. Paul ha collezionato ben dieci falli tecnici durante la regular season e altri due falli tecnici durante la postseason. Il veterano NBA ha anche spinto gli arbitri a fischiare un fallo tecnico a DeMarcus Cousins, cosa che ha provato a fare anche contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic.

8. John Wall (Houston)

Falli tecnici: 11

Importo della multa: $ 22.000

Dopo aver trascorso nove anni della sua carriera con i Washington Wizards, John Wall si è unito agli Houston Rockets per la stagione 2020-21. Anche se ha passato più di due anni senza giocare una partita NBA a causa dei noti problemi fisici, quando è finalmente tornato in campo, Wall si è certamente fatto notare anche con gli arbitri. A suon di tecnici.

7. Julius Randle (New York)

Falli tecnici: 11

Importo della multa: $ 27.000

L’All-Star dei New York Knicks – nominato giocatore più migliorato della NBA la scorsa stagione – ha fatto un passo avanti sia con il suo gioco in campo che con la sua aggressività nei confronti degli arbitri. A Randle sono stati fischiati quasi il doppio dei falli tecnici rispetto alla stagione precedente (6) sempre con la canotta dei New York Knicks. Sarà la formula di Tom Thibodeau?

6. Dillon Brooks (Memphis)

Falli tecnici: 11

Importo della multa: $ 28.000

L’ala dei Memphis Grizzlies ‘paga’ la sua filosofia personale nel dover giocare sempre con estrema grinta. Brooks, come sappiamo, gioca con una tenacia fuori dal comune e si scalda, spesso e volentieri, anche con gli arbitri che non gli concedono vita facile sul parquet. Ecco spiegati gli undici tecnici presi durante la scorsa stagione.

5. Devin Booker (Phoenix)

Falli tecnici: 12

Importo della multa: $ 47.000

La scorsa stagione è stata l’anno migliore in carriera per Devin Booker, che ha guidato la sua squadra alle finali NBA. Sebbene questa sia stata la sua migliore stagione di sempre sul parquet, il giocatore ha anche registrato il maggior numero di tecnici fischiati nei suoi confronti da quando è in NBA. È stato anche espulso per aver subito due falli tecnici in una partita contro i Los Angeles Lakers a marzo.