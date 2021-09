Mercato NBA, I Miami Heat esercitano l’opzione contrattuale su Tyler Herro

I Miami Heat hanno esercitato l’opzione contrattuale su Tyler Herro. Una mossa che ci si aspettava da parte degli Heat. La giovane guardia ha dimostrato tanto nelle sue prime stagioni NBA. Fu anche grazie alle sue prestazioni che la franchigia della Florida riuscì ad arrivare alle Finals 2020. La notizia del rinnovo è stata rilasciata da Anthony Chiang.

The Heat has exercised the $5.7 million fourth-year option on Tyler Herro's rookie-scale contract for 2022-23. No surprise.

— Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) September 3, 2021