NBA, LaMarcus Aldridge e il ritorno ai Nets: “Sono pronto a inseguire il titolo”

Dopo essersi ufficialmente ritirato ad aprile a causa di alcuni problemi al cuore, LaMarcus Aldridge ha deciso di ritornare sui campi NBA. L’ha deciso dopo aver ascoltato il parere di diversi medici, e l’ha fatto firmando un contratto annuale al minimo salariale con la sua ex squadra, i Brooklyn Nets. In un comunicato dello stesso Aldridge a ESPN, il giocatore spiega le ragioni che l’hanno prima portato al ritiro e poi al conseguente ripensamento:

“Mi sono ritirato ad aprile in base a quella che credevo fosse la più saggia precauzione per la mia salute personale in quel momento. Ma ulteriori test e valutazioni, da parte di diversi medici di alto livello hanno convinto i dottori, me stesso e i Nets che sono completamente guarito e pronto per tornare a sentire i brividi della NBA. Ho amato il poco tempo passato a Brooklyn e sono emozionato di riunirmi alla squadra all’inseguimento del titolo.”

LaMarcus Aldridge andrà a prendere il posto di DeAndre Jordan, e completerà la rotazione dei lunghi insieme agli ex All-Star Paul Millsap e Blake Griffin. Nella scorsa stagione, Aldridge ha giocato a malapena cinque partite con i Nets, prima di fermarsi. Il lungo era arrivato da free agent, dopo essersi accordato con i San Antonio Spurs per un buyout. Se la salute lo assisterà, il 7 volte All-Star potrà finalmente andare a caccia del suo primo titolo NBA in carriera.

