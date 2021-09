NBA, Carmelo Anthony: “Sto ancora cercando di rendermi conto di essere ai Lakers”

Ormai diventato ufficialmente un Laker da quasi un mese, questa settimana Carmelo Anthony si è allenato per la prima volta all’UCLA Health Training Center, nel centro allenamento dei gialloviola. Ed è stata chiaramente una sensazione speciale per il veterano. Queste le sue parole:

'That purple and gold is different, it always has been and it always will be. I'm just happy to be apart of it.' @carmeloanthony on his first official #Lakers workout. pic.twitter.com/zfSUFtxM4U

