NBA, Draymond Green: “Potevo parlare con Kevin Durant solo su Instagram”

Apparso recentemente nel corso di “What’s In Your Glass?”, podcast patrocinato da Carmelo Anthony, Draymond Green si è soffermato approfonditamente su alcuni episodi burrascosi del passato che hanno scandito il suo controverso rapporto con Kevin Durant .

Di seguito, le parole dell’ex giocatore di Michigan State, che spaziano dalle difficoltà incontrate in termini di semplice comunicazione messaggistica alle reali cause dell’astio covato da KD nei riguardi di Golden State:

”Credo proprio che, per un certo periodo, Kevin avesse bloccato il mio numero di telefono. Potevo contattarlo solamente tramite i direct di Instagram, rasentando obiettivante il patetico. Ad ogni modo, era impossibile comunicare con lui, anche solo per domandare come stesse o per chiarire definitivamente alcune vicende spinose. Non mi feci comunque molti problemi a riguardo, dal momento che volevo ricucire il nostro rapporto più di ogni altra cosa al mondo. Continuai ad insistere attraverso quell’unico canale a mia disposizione, per dimostrare a lui quanto reputassi futile questo silenzio di guerra.”