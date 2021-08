Ed eccola la decisione che tutti aspettavamo: Carmelo Anthony firmerà nelle prossime ore un contratto con i Los Angeles Lakers. Il giocatore, il quale si è accordato su un annuale (verosimilmente al minimo destinato ai veterani, ndr), esaudisce così il suo sogno di giocare insieme a LeBron James in quello che sarà probabilmente l’ultima opportunità per lui di poter arrivare al titolo NBA.

Nell’ultima annata trascorsa a Portland, Melo ha viaggiato con una media di 13.4 punti, 3.1 rimbalzi e 1.5 assist a partita.

Free agent F Carmelo Anthony has agreed to a one-year deal with the Los Angeles Lakers, his manager Bay Frazier tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021