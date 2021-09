NBA, LaMarcus Aldridge potrà tornare a giocare

LaMarcus Aldridge, in data 15 aprile 2021, annunciò improvvisamente al mondo della pallacanestro il proprio ritiro dall’attività agonistica. Il giocatore dei Brooklyn Nets, dopo aver accusato una parziale anomalia del ritmo cardiaco nel corso di una partita, si sottopose immediatamente ad esami più approfonditi, al fine di verificare quali fossero le sue reali condizioni di salute. Poiché l’allarme di quella stessa aritmia non sembrava poter rientrare, l’ex giocatore degli Spurs decise di porre fine alla propria carriera sportiva, volendo evidentemente scongiurare rischi di enorme portata per la sua stessa vita.

Tuttavia, come riportato da Shams Charania, il lungo texano ha sorprendentemente ricevuto dai medici il via libera per tornare a giocare e, anche per questioni di recente pertinenza contrattuale, proprio i Brooklyn Nets sarebbero pronti a reintegrarlo nel roster.

Seven-time NBA All-Star LaMarcus Aldridge has been cleared to play again, passing all of the necessary tests, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Nets are leaders to sign Aldridge, sources said. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2021

Di seguito, le strazianti dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane dal giocatore, impegnato sino ad oggi in un’ostica battaglia contro la depressione:

”Non poter più competere ai massimi livelli mi infastidisce, ma non poter proprio più giocare a pallacanestro mi getta in uno sconforto senza fine. Ammetto di essere caduto in depressione a causa dei miei problemi cardiaci. La decisone di ritirarsi non è stata semplice, benché evidentemente necessaria. Voglio ringraziare i miei amici, la mia famiglia e tutti i colleghi che hanno speso parole confortanti nei miei riguardi. È stato un peccato non poter concludere la scorsa stagione con Brooklyn, specie perché ero riuscito ad entrare nei meccanismi della squadra alla perfezione. Questi ragazzi avranno sicuramente successo in futuro.”

Leggi anche:

Mercato NBA, Paul Millsap è un nuovo giocatore dei Brooklyn Nets

NBA, Chris Bosh sul suo libro: “Voglio essere un esempio”

Mercato NBA, i Wolves tra i più attivi per Ben Simmons