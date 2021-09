La NBA, dopo aver ammorbidito le restrizioni per i giocatori vaccinati, ha proposte regole e restrizioni più severe per tutti gli atleti che non voglio vaccinarsi: dai pasti e ai viaggi separati dai loro compagni fino ai test giornalieri, la lega è pronta a usare il pugno di ferro.

Come riportano Brian Windhorst e Tim Bontemps di ESPN, i giocatori NBA non vaccinati avranno armadietti il più lontano possibile dai loro compagni di squadra vaccinati e dovranno mangiare, volare e viaggiare in aree separate dagli altri, come prevedono i protocolli di salute e sicurezza.

Unvaccinated NBA players will have very different off-court experiences than their vaccinated teammates this season according to proposed rules obtained by ESPN (w/@TimBontemps): https://t.co/LHNScY3JS3 — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) September 2, 2021

Non finisce qui, visto che chi non si vaccina dovrà sottoporsi a test giornalieri, anche di due al giorno, per potersi allenare e giocare. Se un giocatore non vaccinato è considerato un contatto stretto con un positivo dovrà entrare in quarantena per sette giorni, procedura non prevista per i vaccinati.

Queste regole per i giocatori non vaccinati, tuttavia, non sono ancora in vigore: la NBA ne sta discutendo con la NBPA e, come spiega la direttrice esecutiva Michele Roberts, circa il 90% dei giocatori è vaccinato che sarà esente da queste nuove regole e restrizioni.

Un ulteriore passo da parte della NBA per far vaccinare il maggior numero possibile di persone, dopo che hanno obbligato lo staff, gli allenatori e la terna arbitrale a sottoporsi al vaccino. Con queste nuove regole la lega spera di convincere anche la piccola parte di giocatori restia a farlo.

