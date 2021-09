NBA, Barkley contro Ben Simmons: “Prende 200 milioni e si arrabbia se lo criticano?”

Ospite del Mike Missanelli Show (NBC Sports), Charles Barkley, Sixer dal 1984 al 1992, è intervenuto sull’ormai intricato caso Ben Simmons pronto all’addio con la franchigia guidata da Daryl Morey. Criticato da tutte le parti dalla sua ultima postseason, l’australiano è stato messo alle corde di fronte ad una statistica che ha dell’incredibile, non avendo mai tirato dal campo durante tutti i quarti quarti dei Playoff 2021:

“È qualcosa di incredibile. Ma sapete cosa mi dà veramente fastidio? Gli dai 200 milioni di dollari (in realtà sono 170, ndr), con 167 rimasti in contratto (sono 146, ndr), guadagna 40 milioni all’anno (è la cifra prevista per il 2024-25, ndr), e si arrabbia quando la gente critica, non solo perché non tira, ma perché ha anche paura del pallone? Ed è lui che deve essere incazzato e vuole andarsene? Lo hanno già onorato con un contratto da 200 milioni di dollari, l’unica cosa che chiede la città è di essere un buon giocatore di basket e di prendersi le proprie responsabilità… invece è lui quello incazzato e vuole lasciare la città? Dai, è una sciocchezza. E invece sui Sixer… Abbiamo avuto la nostra cena annuale sui Sixers l’altra sera, c’erano alcuni GM e ho detto loro: “Al vostro posto chiamerei Ben Simmons e gli chiederei se vuole essere scambiato, ma non lo farei dove vuole essere effettivamente spedito. E se non dovessi ottenere alcun accordo con le altre franchigie allora dovrà rimanere a giocare a Philadelphia. Questo è quello che farei se fossi Elton Brand. Gli direi ‘Ehi, non sei tu quello che gestisce i 76ers, ti abbiamo dato 200 milioni e l’unica cosa che ti abbiamo chiesto di fare è prenderti dei fottuti tiri e ora sei arrabbiato perché ti è stato detto che devi tirare? Se non vuoi giocare, auto-sospenditi e non verrai pagato.”