NBA, le ragioni del ritorno di Rajon Rondo ai Lakers

In un articolo apparso ieri su Bleacher Report, il giornalista Eric Pincus ha provato a spiegare i motivi del ritorno di Rondo ai Lakers. Qualche giorno fa è infatti arrivata la notizia, rivelata da Woj, della firma di Rondo di un contratto annuale al minimo salariale. Rajon tornerà così a giocare con la squadra con cui, nel 2020, aveva vinto il suo secondo titolo in carriera. Nella scorsa offseason aveva firmato con gli Hawks, per poi finire la stagione ai Clippers. Infine è giunta la notizia del buyout con Memphis, dove era arrivato nella trade che ha coinvolto anche Patrick Beverley.

L’ex giocatore dei Celtics ha avuto in passato un episodio “particolare” con la nuova stella dei Lakers, Russell Westbrook. Due anni fa, nelle semifinali di Conference nella bolla, il fratello di Rondo era stato allontanato dall’arena dopo uno scambio di parole con Russ. Un ex dirigente di una franchigia della Western Conference, intervistato in merito, ha però detto:

“Brodie non serba rancori contro altri giocatori. E se c’è LeBron in spogliatoio, rigano tutti dritto. Succede sempre”

Secondo quanto dice Pincus, i Lakers hanno voluto firmare Rajon Rondo per avere una certezza in panchina dietro Russell Westbrook. I gialloviola avevano già a roster Talen Horton-Tucker, rinnovato quest’estate con un triennale da 30 milioni, e Kendrick Nunn, arrivato dagli Heat, ma nessuno dei due offre delle prestazioni sicure. Insieme THT e Nunn hanno giocato complessivamente meno di 200 partite nella lega, e Rondo può portare l’esperienza che manca ai due giocatori, soprattutto nei momenti più importanti.

Il secondo motivo riguarda invece Anthony Davis. L’ex Pelicans si trova meglio con i playmaker puri piuttosto che gli scorer come Schroder. La scarsa chimica tra Davis e il tedesco è stata una delle ragioni che hanno spinto la dirigenza Lakers a non rinnovarlo in questa offseason. Horton-Tucker e Nunn sono giocatori più simili al tedesco per qualità, ma siamo sicuri che Davis sarà molto contento per il ritorno nel roster di Rondo.

