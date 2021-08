Mercato NBA, Isaiah Thomas: “Sto parlando con i Celtics, i tifosi mi vogliono”

Dopo aver segnato 81 punti solo qualche giorno fa nei campionati Pro-Am in quel di Seattle ed essere stato inquadrato in un momento di sconforto, ora Isaiah Thomas sembra avere decisamente più fiducia di tornare in NBA. Nelle ultime ore sono rimbalzate diverse voci di mercato che vorrebbero il playmaker nel mirino di Los Angeles Lakers e Boston Celtics. Dopo un breve esperienza ai Pelicans lo scorso febbraio, Isaiah è convinto che a 32 anni — e nonostante diverse operazioni all’anca — possa essere un elemento prezioso in una squadra NBA.

“So che posso dare una mano. Ora come ora, sto cercando di mostrarmi nel miglior modo possibile, voglio dire che posso assumere qualsiasi ruolo mi venga assegnato in una squadra NBA. Spero che arrivi quella telefonata e che sarò pronto per giocare ancora ai massimi livelli.”

Il giocatore ha poi confermato contatti con Boston:

“Ci sono alcune discussioni in questo senso. Penso che il mondo voglia che tutto questo accada. Se si presentasse davvero questa opportunità, so che sarei di aiuto per la squadra, in particolare per giovani stelle nel roster come Jaylen Brown e Jayson Tatum.”

Per fare questa mossa, però, i Celtics dovrebbero liberare due posti posti nel proprio roster per poter puntare, successivamente, su Thomas, offrendogli un minimo salariale. Almeno, questo è quello che spera lui.

