Lo staff dei Brooklyn Nets di Steve Nash continua ad arricchirsi di nuovi elementi: dopo l’arrivo di Clifford come consulente tecnico, ieri si è aggiunto anche Kyle Korver, ritiratosi dalla NBA. L’ex giocatore di Milwaukee ricoprirà la carica di player development coach.

After 17 NBA seasons, one-time All-Star Kyle Korver is joining the Brooklyn Nets as a player development assistant coach on Steve Nash's staff, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 12, 2021