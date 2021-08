NBA, Summer League: Cam Thomas sulla sirena trascina Brooklyn, out Green e Suggs

Quinto giorno di Summer League NBA andato in archivio. Cam Thomas (scelto alla 27) è stato il protagonista di giornata con il game winner dei Nets su Washington: 31 punti per lui. Guidati da Tre Jones (41a scelta al Draft 2020) e dai suoi 34 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, gli Spurs hanno vinto per un punto contro gli Hornets. Tyrese Maxey (31 punti) e Sharife Cooper (21 punti) si sono scontrati nel match poi vinto da Philadelphia.

Anche Chris Duarte (13a scelta) è tornato in campo, trascinando Indiana contro Portland con 19 punti a referto. Boston (3-0) ha demolito Orlando, mentre Jalen Smith ha guidato Phoenix con 21 punti nella vittoria su Denver. Niente partite per Jalen Green e Jalen Suggs, tutti e due alle prese con problemi fisici.

Spurs – Hornets 106-105

Timberwolves – Bulls 78-59

Nets – Wizards 84-81

Pacers – Trail Blazers 97-64

Celtics – Magic 108-71

Raptors – Rockets 92-76

76ers – Hawks 96-88

Suns – Nuggets 90-84