NBA, Isaiah Thomas piange dopo gli 81 punti: “Si sono arresi su di me”

È inconsolabile Isaiah Thomas, il quale al termine della prestazione da 81 punti fatta registrare solo qualche giorno fa nel Crawsover Pro-Am di Seattle si è lasciato completamente andare a favor di telecamera. Il giocatore è stato ripreso durante un momento di sfogo in cui esternava tutta la sua delusione per non essere ancora riuscito a trovare una squadra in vista della prossima stagione NBA:

“Si sono arresi su di me.”

Thomas, come sappiamo, è (ancora) alla ricerca di una franchigia NBA dopo aver trascorso l’ultima stagione sostanzialmente lontano dai campi, trovando solo un contratto da 10 giorni con i New Orleans Pelicans. Con la franchigia della Louisiana, il play è riuscito a scendere sul parquet in tre occasioni, in cui ha viaggiato con 7.7 punti di media ad allacciata di scarpa (suo minimo storico in carriera, ndr). Poi più nulla.

È ormai da un paio di annate che Thomas viene mal considerato dalle squadre al piano superiore, nonostante il suo desiderio di riscatto. È possibile non ci sia nessuno disposto a dargli una chance? Per ora il mercato NBA sta rispondendo in maniera chiara e netta.

Isaiah Thomas was emotional after dropping 81 Points. 🙏 (h/t @crossedsportsig) pic.twitter.com/T8ECIzUCMH — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 11, 2021

