La seconda scelta del Draft 2021 Jalen Green ha concluso, per infortunio, anzitempo la partita di questa notte tra Houston Rockets e Toronto Raptors: il giocatore, infatti, ha avvertito un dolore al ginocchio destro che non gli ha permesso di continuare. I Rockets sottoporranno il ragazzo a risonanza magnetica e, in via precauzionale, lo escluderanno dal resto della Summer League.

Houston Rockets rookie Jalen Green — as a precaution — will likely be held out of the remainder of Summer League due to right hamstring soreness, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 13, 2021

Jalen Green questa notte ha giocato per un totale di 12 minuti, registrando 12 punti (3/5 da tre punti) e tre rimbalzi: nel secondo quarto, dopo aver tentato il tiro, sente un fastidio al ginocchio destro che lo fa zoppicare vistosamente, costringendolo a lasciare il campo.

From the #Rockets : Jalen Green has right hamstring soreness and will not return. Jalen suffered the injury during this sequence after missing the shot and was unable to run with the team on offense or play defense on the other either end. pic.twitter.com/3C5lfwivrq — Mark Berman (@MarkBermanFox26) August 13, 2021

Un infortunio che, come riferiscono i Rockets ad alcune fonti ESPN, non preoccupa più di tanto: tuttavia il giocatore si sottoporrà a risonanza magnetica per conoscere l’entità del danno e non parteciperà alle ultime partite della Summer League. Una decisione condivisa dallo stesso Jalen Green che, ai microfoni di Jonathan Feigen dello Houston Chronicle, dichiara:

“Mi sento bene, sono solo triste per aver dovuto lasciare la partita, ma mi sento bene: sento di essere migliorato questa settimana, dove ho dimostrato quanto valgo. La cosa migliore da fare è agire con cautela e prepararsi al meglio alla stagione, qualunque cosa accada: sto bene, è solo un po’ dolorante ma niente di più. Summer League finita? Qui non ho niente da dimostrare, cosa che invece devo fare in NBA e che cercherò di fare”

Con la Summer League ormai giunta al termine, Jalen Green punta a guarire dal suo infortunio prima del ritiro dei Rockets tra sei settimane.

Leggi anche:

Mercato NBA, Kawhi Leonard torna ai Clippers: i dettagli del nuovo contratto

Simone Fontecchio e l’ipotesi di approdare in NBA: “Magari in futuro…”

NBA, Becky Hammon: “Non assumetemi solo per spuntare la casella”