Mercato NBA, Thanasis Antetokounmpo firma un biennale con i Bucks

Secondo quanto affermato da Adrian Wojnarowski, noto giornalista in forza alla redazione di ESPN, Thanasis Antetokounmpo ha firmato un rinnovo contrattuale di natura biennale con i Milwaukke Bucks, dimostrando di essere un elemento tutto tranne che marginale nell’economia della squadra campione NBA, specie dal punto di vista motivazionale.

Milwaukee Bucks F Thanasis Antetokounmpo has agreed to a new two-year deal, sources tell ESPN. He played 57 games in Bucks’ championship season, plus 13 more in the playoffs. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 13, 2021

Il maggiore dei fratelli Antetokounmpo è approdato in NBA nel 2014, selezionato con la cinquantunesima scelta assoluta dai New York Knicks. Dopo dodici sole apparizioni sui parquet della lega ed un movimentato biennio di esperienza nell’allora D-League, Thanasis ha giocato in Europa con le maglie di Andorra e del Panathinaikos sino al 2019, quando Milwaukee lo mise sotto contratto esaudendo la richiesta dell’inseparabile Giannis.

Nel corso dell’ultimo biennio trascorso nel Wisconsin, egli ha intascato circa $3 milioni in totale. Nonostante le cifre del recente accordo non siano ancora state divulgate, difficilmente esse supereranno in modo significativo quanto guadagnato sinora dal giocatore.

