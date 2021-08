Mercato NBA, Dallas pronta ad offrire l’estensione a Luka Doncic: le cifre del contratto

Dopo aver sfiorato la finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la sua Slovenia, per Luka Doncic è arrivato il momento di godersi una meritata offseason. Il playmaker, peraltro, nelle prossime settimane verrà premiato dai Dallas Mavericks i quali stanno preparando una estensione contrattuale al massimo salariale per legarlo indissolubilmente, almeno dal punto di vista psicologico, alla compagine texana.

Secondo quanto riportano i media locali, i volti principali della franchigia sarebbero pronti a volare direttamente in Slovenia per chiudere l’accordo con Luka Doncic. Dallas volerà in massa per trasmettere la vicinanza dell’intera città verso il suo giocatore più rappresentativo. La delegazione dei Mavs sarà composta da Dirk Nowitzki, Mark Cuban, Jason Kidd, Michael Finley e dal nuovo president of basketball operation Nico Harrison.

Il contratto destinato a Luka Doncic sarà un super-max da 201 milioni per i prossimi cinque anni. Il futuro (e presente) volto della NBA — peraltro uomo immagine anche di NBA 2K22 — ha confermato l’intenzione di estendere il suo accordo con Dallas, specialmente dopo la rivoluzione interna apportata da Mark Cuban.

Questo il dettaglio dell’estensione contrattuale:

Mavs special advisor Dirk Nowitzki will join Mark Cuban, Jason Kidd, Nico Harrison and Michael Finley in Slovenia next week for Dallas to formally present Luka Doncic his five-year supermax extension in excess of $200 million, sources say.

More from me: https://t.co/JybCw6l3ja

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 6, 2021