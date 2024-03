NBA, Luka Doncic si fa male, interrotta la striscia di triple doppie

Nella sfida di stanotte contro gli Warriors si è chiusa la striscia di sette partite in tripla doppia per Luka Doncic. Lo sloveno dei Mavs ha dovuto lasciare il campo a sei minuti dalla fine per un dolore al bicipite femorale sinistro. Ha chiuso così la partita con 21 punti, nove assist e tre rimbalzi in 30 minuti sul parquet.

I Mavs hanno battuto gli Warriors e hanno firmato il quarto successo consecutivo, ma possono essere preoccupati per l’infortunio del loro miglior giocatore. Doncic non ha risposto alle domande dei media nel post partita, e secondo quanto riportato da ESPN ha continuato a ricevere trattamenti dallo staff medico quando i compagni avevano lasciato l’arena. La squadra di Dallas sarà impegnata in trasferta, e l’head coach Jason Kidd non ha saputo dare una risposta ai giornalisti sulla presenza di Doncic:

“Avremo una risposta migliore giovedì. Questa è una situazione in continua evoluzione, se ne sta parlando proprio in questo momento”

L’infortunio di Doncic arriva in un momento di grande forma dello sloveno. Negli ultimi giorni ha stabilito anche il record NBA per maggiori triple doppie consecutive con 35 e con 30 punti segnati. Un altro giocatore di Dallas è ancora nella situazione di poter riscrivere un primato della lega. Daniel Gafford ha segnato gli ultimi 33 tiri dal campo, e il record appartiene a Wilt Chamberlain con 35. Intervistato a fine partita, l’ex centro degli Wizards ha detto:

“Sto provando a dire a me stesso di non preoccuparmi. Perché se ci riesco è una bella cosa, e sicuramente la festeggerò. Ma alla fine, voglio solo scendere in campo e vincere le partite. Mi preoccuperò solo dopo del record”

I Dallas Mavericks si trovano in ottava posizione nella Western Conference con un record di 38-28. Si trovano in piena zona Play-In, ma con solo 0.5 vittorie di distanza dai Kings, che attualmente occupano la sesta posizione.

