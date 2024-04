Doncic da 47 punti interrompe la corsa di Houston a 11 vittorie: i precedenti nella storia Mavericks

Cavalcare una striscia di sette successi consecutivi, la migliore di stagione, e al contempo interrompere una serie positiva di 11 successi avversari non ha prezzo. Farlo nel derby texano contro Houston, poi, aggiunge valore all’etichetta di semplice “guastafeste” guadagnata da Dallas. I Mavericks, trascinati dal solito Luka Doncic, si sono tolti lo sfizio nella notte, in una partita dal grande significato per la corsa di entrambe alla postseason nella Western Conference. Per la seconda volta in carriera – era già successo nel 2019 ndr. lo sloveno ha chiuso il mese esatto di calendario in tripla doppia da 30+ punti di media.

Record strisce vittorie interrotte: Houston (11) la 4ª più lunga nella storia Mavs

Vediamo di seguito le streak più longeve a cui i Mavs hanno posto fine. Fonte @MavsPR

SQUADRA AVVERSARIA SERIE POSITIVA INTERROTTA (VITTORIE) ESTENSIONE TEMPORALE STREAK Milwaukee Bucks 18 10 novembre – 14 dicembre 2019 Miami Heat 12 29 novembre – 18 dicembre 2010 San Antonio Spurs 12 1 novembre – 24 novembre 2010 Houston Rockets 11 8 marzo – 31 marzo 2024 Houston Rockets 11 1 aprile – 22 aprile 1993 Sacramento Kings 11 26 marzo- 12 aprile 2002 Memphis Grizzlies 11 26 dicembre 2021 – 13 gennaio 2022 Denver Nuggets 10 20 marzo – 8 aprile 1988 Los Angeles Lakers 10 19 novembre – 9 dicembre 2003 Los Angeles Lakers 10 12 novembre – 29 novembre 2019

