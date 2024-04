Mavericks, Luka Doncic aggancia record di franchigia per triple segnate in una stagione NBA

Oltre ad aver regalato ai Mavericks una vittoria fondamentale in ottica accesso diretto ai Playoff, Luka Doncic, autore di 47 punti contro gli Houston Rockets, ha fatto un ulteriore passo avanti nella storia dei Dallas Mavericks. Grazie ai nove canestri realizzati dalla lunga distanza – career high in gara singola – Doncic ha pareggiato il record per triple segnate in una stagione NBA con la maglia di Dallas. Il crescente numero di tentativi dall’arco dei tre punti rende difficile fare paragoni con i precedenti, ma uno sguardo alla classifica in tal senso può essere d’aiuto nel misurarne l’impatto.

Canestri da tre punti in una stagione NBA: Doncic affianca McCloud

Per il record, viste le partite ancora in calendario, è solo questione di tempo. E l’anno prossimo il contatore potrebbe aggiornarsi di nuovo al rialzo. Tim Hardaway Jr. occupa diverse posizioni nella speciale classifica all-time dei Mavericks, avendo superato quota 200 triple segnate in ben quattro occasioni.

GIOCATORE STAGIONE NBA TRIPLE SEGNATE Luka Doncic 2023-2024 257 George McCloud 1995-1996 257 Tim Hardaway Jr. 2022-2023 212 Tim Hardaway Jr. 2020-2021 207 Tim Hardaway Jr. 2019-2020 204 Luka Doncic 2021-2022 201 Tim Hardaway Jr. 2023-2024 200 Luka Doncic 2020-2021 192

