NBA, Kyrie Irving sulla sirena abbatte i Denver Nuggets: “Pensavo di aver tirato da più vicino”

I Dallas Mavericks hanno vinto ieri sera a fil di sirena grazie ad un bellissimo canestro di Kyrie Irving che ha fissato il risultato finale sul 107-105 contro i Denver Nuggets. Il play ex Brooklyn si è quindi preso la scena infilando un game winner con un gancio da distanza peraltro improbabile. Il talento di Irving, però, non ha confini e la palla è finita per infilarsi nel canestro regalando la W ai texani. Queste le sensazioni del giocatore appena terminata la partita:

“Pensavo di essermi avvicinato un po’ di più all’area, ma quando ho riguardato il replay mi sono accorto che ero abbastanza lontano. Come ho fatto? Credo sia entrata in gioco la mia parte istintiva che deriva però da ore di preparazione e allenamenti che nessuno vede. Ho visto Jokic togliermi il pull-up andando a sinistra, quindi mi ha costretto a fare qualcosa di diverso.”

Ovvia felicità anche da parte di Luka Doncic, il quale ha reagito in questa maniera:

“Quel tiro è stato incredibile. Non potevo crederci.”

Doncic, lo ricordiamo, ha segnato 37 punti al suo ritorno dopo aver saltato il match di giovedì scorso contro i Thunder a causa di un dolore al ginocchio sinistro.

