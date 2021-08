Mercato NBA, Markkanen conferma l’addio a Chicago: “Voglio un nuovo inizio”

Ormai è finita tra Lauri Markkanen ed i Chicago Bulls. Il finlandese ha nuovamente preso posizione riguardo il suo futuro in NBA, augurandosi di trovare una nuova destinazione rispetto alla franchigia dell’Illinois. Lo stesso giocatore lo ha confermato ad un media locale:

“Abbiamo (io e il mio agente) ricevuto offerte da diverse squadre. Voglio un nuovo inizio altrove per la mia carriera NBA. Spero che le cose si sistemino rapidamente con i Bulls e che io possa prendere una nuova direzione nella mia carriera”

Lauri Markkanen non ha specificato i nomi delle compagini interessate, ma le ultime voci mettono in pole position i Charlotte Hornets. Da capire, però, se dopo la firma di Kelly Oubre Jr. la squadra di Michael Jordan confermerà l’interesse per il giocatore.

Spurs, Thunder e Wolves sono le altre franchigie collegate al finlandese, ma i texani sembrano essersi chiamati fuori dopo aver intuito di dover procedere con un esborso economico troppo ampio rispetto alle loro aspettative.

