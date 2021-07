Ora è ufficiale: Luka Doncic – già uomo immagine della versione mobile del videogioco NBA Live nel 2019 – ha concluso la propria partnership con EA Sports per diventare il nuovo volto di NBA 2K22. Alla sua terza stagione NBA, Doncic – due volte All-Star – è già uno dei giocatori chiave della lega. NBA 2K22 sarà disponibile in due versioni, Standard Edition e NBA 75th Anniversary Edition per: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Queste le parole di Luka Doncic a margine dell’annuncio ufficiale:

“Essere sulla copertina di NBA 2K22 è speciale per me. Sono orgoglioso di rappresentare il mio paese in una copertina speciale che onora i colori della bandiera slovena. Il basket mi ha dato tanto, e io sono entusiasta di restituire e lavorare insieme a 2K Foundations quest’anno per aiutare la vita dei bambini in tutto il mondo.”

In Nord America sarà possibile acquistare la Standard Edition con Candace Paker in copertina — la quale diventerà quindi la prima giocatrice WNBA su un videogame di 2K. Inoltre, Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki e Kevin Durant saranno i volti della versione 75th Anniversary Edition.

La NBA 75th Anniversary Edition celebra tre campioni leggendari che hanno rivoluzionato la lega durante questi 75 anni:

Kareem Abdul-Jabbar, Hall of Famer, sei volte campione NBA, sei volte MVP e leader di tutti i tempi dei punteggi NBA, una leggenda che ancora oggi influenza il gioco, dal suo “Gancio Cielo” brevettato al suo attivismo sulle questioni sociali;

Dirk Nowitzki, 14 volte All-Star, campione NBA e MVP, incarna non solo l’espansione globale del basket, ma anche l’evoluzione del gioco stesso come il prototipo del “5” con un ottimo tiro;

11 volte All-Star, MVP della lega e due volte campione NBA, Kevin Durant, una leggenda a sé stante e noto per la sua presenza unica nella lega appare per la terza volta come atleta di copertina di NBA® 2K.

La NBA 75th Anniversary Edition presenta un’opera d’arte dipinta dall’artista di Atlanta, Charly Palmer, il cui lavoro nelle belle arti è definito da composizioni complesse e da una tecnica e uno stile unici.

Il lavoro di Palmer è esposto in tutta la nazione; è più recentemente noto per la sua serie di dipinti e composizioni “Civil Rights” intitolata “America Must Change”, che ha fatto scalpore come copertina del TIME Magazine nel Luglio 2020.

NBA 2K22 covers: Luka Doncic, Candace Parker and Kareem Abdul-Jabbar/Dirk Nowitzki/Kevin Durant. Parker becomes the first female cover athlete in the history of the 2K franchise. pic.twitter.com/A25op6IaWu — Shams Charania (@ShamsCharania) July 14, 2021

Data di uscita NBA 2K22: 10 settembre

NBA 2K22 uscirà in tutto il mondo il 10 settembre 2021 su Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Nelle prossime settimane, 2K rivelerà i primi dettagli riguardo funzionalità del gioco, colonna sonora e altro ancora.

