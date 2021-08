Mercato NBA, Kawhi Leonard rifirma con i Los Angeles Clippers

Alla fine Kawhi Leonard rimarrà ai Los Angeles Clippers. Nessun cambio clamoroso di canotta per la sella nativa di LA, la quale sembra aver preso la decisione di sostenere il progetto Clippers e rifirmare con loro. Secondo quanto riporta Chris Haynes di Yahoo Sports, il giocatore — che aveva deciso di rifiutare la sua opzione giocatore da 39.4 milioni di dollari — ha raggiunto un accordo con il front office californiano.

Per ora, non sono stati svelati i dettagli contrattuali, ma si pensa chiaramente ad un pluriennale al massimo salariale. Da capire se il giocatore avrà lasciato qualcosa sul tavolo per permettere ai Clippers di avere maggior flessibilità nelle prossime sessioni di mercato NBA o meno.

Free agent star Kawhi Leonard has decided that he is re-signing with the Los Angeles Clippers and terms are being discussed, league sources tell @YahooSports.

