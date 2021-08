Mercato NBA, Javonte Green rifirma per i Chicago Bulls

Destino finalmente svelato anche per Javonte Green il quale nelle scorse ore ha trovato un accordo con i Chicago Bulls, rientrando così all’interno del roster della compagine con sede in Illinois. Il giocatore firmerà un contratto biennale. Non sono invece stati svelati i dettagli economici dell’accordo.

Guard-forward Javonte Green is returning to the Chicago Bulls on a two-year deal, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 6, 2021

Tutte le firme e movimenti della free agency 2021