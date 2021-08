Mercato NBA, Reggie Jackson rimarrà ai Los Angeles Clippers

Secondo quanto appreso dalla redazione di ESPN, nelle prossime ore i Los Angeles Clippers offriranno a Reggie Jackson , guardia che ha formalmente esplorato la free agency, un contratto biennale da $22 milioni, il massimo consentito dalle regole CBA.

Free agent G Reggie Jackson plans to sign a two-year, $22M deal to return to the Los Angeles Clippers as soon as allowable at 6 PM ET, agents Aaron Mintz and Erika Ruiz of @CAA_Basketball tell ESPN. The deal is the maximum LA can pay Jackson under CBA rules.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 6, 2021