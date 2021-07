NBA, Westbrook si è incontrato con LeBron James e Davis prima della trade verso i Lakers

La notizia più eclatante nel mondo NBA in questo momento è sicuramente l’arrivo di Russell Westbrook ai Los Angeles Lakers. Il 32enne (ottenuto in cambio di Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope ed una scelta al primo round del Draft) sarà quindi parte di una vera e propria contender, dopo aver trascorso l’ultima stagione agli Wizards tra alti e bassi.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Broderick Turner di LA Times, la trade conclusa nella giornata di ieri sarebbe frutto di un accordo tra Westbrook e le due superstar gialloviola, LeBron James ed Anthony Davis. Turner riporta infatti un incontro avvenuto qualche settimana fa tra i tre giocatori a casa di LBJ, in cui l’ipotesi di una trade avrebbe preso forma.

L’incontro sarebbe poi servito a mettere in chiaro i ruoli delle tre stelle: a quanto pare, James ed AD sarebbero pronti a cambiare posizione per agevolare l’inserimento di Westbrook, mentre l’ex-OKC dovrà probabilmente sacrificare qualche brutta abitudine per il bene della squadra (a cominciare dalla proverbiale testardaggine).

In seguito a questo meeting il playmaker avrebbe quindi abbracciato il progetto losangelino, chiedendo a Washington una trade verso i Lakers. Il lavoro di Rob Pelinka non è però finito: a questo punto, il GM dovrà infatti riuscire ad allestire un cast di comprimari in grado di coprire alcune delle lacune di un trio così micidale, a cominciare dallo shooting.

