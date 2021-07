La notte del Draft NBA vedeva gli occhi del mondo puntati sulle 60 scelte dove, in particolare la prima, è sempre la più attesa. Ma molti accordi sono stati fatti dopo, dove alcune squadre hanno firmato i giocatori non scelti al Draft.

Scatenata sotto questo punto di vista Miami che trova un accordo con ben tre giocatori: si tratta di RJ Nembhard della TCU, AJ Lawson dell’Università della South Carolina e Javonte Smart, guardia non scelta dal Draft proveniente dalla LSU.

Undrafted LSU guard Javonte Smart has agreed to a deal with the Miami Heat, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 30, 2021

Pescano dal mazzo anche i Dallas Mavericks, che firmano un accordo con Carlik Jones dell’Università di Louisville e l’ala piccola dell’Università dell’Oregon Eugene Omoruyi.

Louisville’s G Carlik Jones has agreed to a deal with the Mavericks, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 30, 2021

Tra i giocatori non scelti al Draft ci sono Terry Taylor della Austin Peay che firma un accordo per un training camp con gli Indiana Pacers, mentre i Raptors da Pittsburgh firmano Justin Champagnie, i Grizzlies mettono sotto contratto il SEC’s Defensive Player of the Year Yves Pons dell’Università del Tennessee.

Tennessee's Yves Pons — the SEC's Defensive Player of the Year — is expected to sign with the Grizzlies, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 30, 2021

Sono ben sei gli atleti che firmano un two way contract, cioè quei giocatori che si aggregano alla squadra per un massimo di 45 giorni. I Pistons, protagonisti della serata per aver preso Cade Cunnigham, firmano Chris Smith da UCLA, così come Twolves con McKinley Wright dell’Università del Colorado e i Lakers con Joel Ayayi di Gonzaga.

Gonzaga's Joel Ayayi has agreed to a two-way contract with the Lakers, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 30, 2021

Chiudono il capitolo two way contract e dei giocatori non scelti al Draft Trendon Watford della LSU a Portland, Duane Washington della Ohio State che firma con Indiana e Aaron Henry di Michigan State che si accasa ai 76ers.

Michigan State's Aaron Henry has agreed to a two-way deal with the 76ers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 30, 2021

