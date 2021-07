NBA, Jalen Suggs dichiara: “Il cielo è il mio unico limite”

Dopo esser stato selezionato dagli Orlando Magic con la quinta scelta assoluta del Draft NBA 2021, Jalen Suggs, guardia proveniente da Gonzaga, si è presentato alla sua nuova tifoseria con parole che lasciano trasparire grande consapevolezza dei propri mezzi:

”Sono onorato di poter giocare con la divisa dei Magic. Se dovessi citare la mia caratteristica primaria, menzionerei senza alcun dubbio la versatilità. Sono in grado di ricoprire entrambi i ruoli del backcourt, nonché di giocare come ala piccola. In aggiunta, nonostante la mia giovane età, possiedo grandi doti da leader. Adoro motivare i miei compagni e spingerli allo stesso livello di ossessione dei giocatori più vincenti. Non essere stato selezionato con la prima scelta assoluta vuol dire ben poco per me. Ho piena fiducia nel mio gioco ed è il cielo il mio unico limite.”

Continua Suggs:

“Non dovessi ricoprire un ruolo primario da subito, non farei alcun tipo di polemica. Sono un professionista ormai, in dovere di imparare in continuazione come tutti gli altri. Voglio ricambiare la fiducia della franchigia che ha creduto in me vincendo un anello. Ho visto e rivisto la parata dei Bucks negli scorsi giorni. Sogno un ambiente del genere ad Orlando, una città in tripudio dopo una vittoria storica.”