NBA, Damian Lillard tuona sul futuro: “Sto sentendo dire tante cose”

Il Team USA è in missione alle Olimpiadi di Tokyo con l’obiettivo di portare a casa una medaglia, possibilmente dorata. Autore di 21 punti, 2 rimbalzi e 5 assist nel secondo appuntamento della spedizione, Damian Lillard non sembra comunque avere pace. A tormentarlo sono le voci, le speculazioni sul suo futuro che non accennano a placarsi.

Il numero 0 dei Portland Trail Blazers si trova al centro di un tornado mediatico da mesi e l’ultimo rumor lo ha indotto a parlare durante l’odierna conferenza stampa in Giappone. Damian Lillard si è scagliato contro il giornalista Henry Abbott di True Hoops, secondo cui il sei volte All-Star vorrebbe forzare la trade verso una contender. Questa la replica del giocatore:

“Non ho mai detto questo. Ho letteralmente riso quando ho letto questo perché non ho mai detto nulla del genere. Sto sentendo dire tante cose. Sono stato aperto più che potevo sulla situazione. Ho sentito dire di tutto ma non ho mai detto nessuna di queste cose.”

Il classe ’90 ha poi continuato:

“Ho parlato direttamente con la mia squadra e se chiederete vi diranno. La mia squadra conosce la verità, quindi non vedo il motivo di scrivere che ho detto quello, che ho detto questo. Quel ragazzo non lo conosco neanche.”

Damian Lillard seppellisce le false voci, anche se è certo il fatto che voglia più supporto intorno a lui per cercare di arrivare al titolo, laddove non si è mai arrampicato.

