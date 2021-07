Mercato NBA, Sacramento concede un’opportunità ad Alex Antetokounmpo

Il Draft NBA 2021 si è appena concluso, regalando a 60 giovani atleti la possibilità di realizzare i propri sogni ed entrare nel mondo del basket professionistico americano. Ovviamente, la schiera di giocatori non scelti è invece molto più lunga ed include cestisti da tutto il mondo, tra cui anche Alex Antetokounmpo, fratello del ben più famoso Giannis.

La mancata selezione del 19enne greco (che non è in realtà una grande sorpresa) non ha però chiuso del tutto le porte del mondo NBA al giocatore: secondo quanto riportato da The Athletic, Alex Antetokounmpo prenderà infatti parte al roster dei Sacramento Kings durante la Summer League.

Dopo aver svolto degli allenamenti con i Rockets, i Pacers e gli Spurs, il giovane Antetokounmpo avrà quindi un’ulteriore possibilità di unirsi ai propri fratelli all’interno della lega. Prima di dichiararsi eleggibile per l’ultimo Draft, il fratello del #34 di Milwaukee ha giocato in Spagna, nella squadra riserve del Murcia.

