Mossa importante quella compiuta da Montrezl Harrell. Di fatti, il lungo ha deciso di esercitare la sua player option da 9.7 milioni di dollari valevole per la stagione NBA 2021/2022 per legarsi ai Los Angeles Lakers. In realtà, questa mossa potrebbe essere letta anche sotto un altro punto di vista. In questa maniera, i gialloviola avrebbero l’opportunità di dare un’accelerata alla potenziale trade che Rob Pelinka, GM dei Lakers, starebbe cercando di mettere in piedi con i Sacramento Kings per arrivare a Buddy Hield.

Secondo quanto riportano i media americani, infatti, il front office californiano avrebbe offerto ai Kings un pacchetto formato da Harrell, uno tra Kuzma e Cadwell-Pope e la loro 22esima scelta del Draft NBA 2021. Non ci sono però ancora novità in questo senso, ma Adrian Wojnarowski — insider di ESPN — ha confermato che le discussioni sono aperte. Basta attendere il momento giusto.

Lakers center Montezl Harrell is opting into his $9.7M player option for next season, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2021

