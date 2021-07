Draft NBA 2021, i New Orleans Pelicans cedono la 53a scelta ai 76ers

Stanotte si svolgerà il Draft NBA 2021. I talenti dei College potranno essere scelti dalle squadre e realizzare così il loro sogno di giocare nella lega. Come in ogni Draft che si rispetti, i movimenti precedenti all’evento saranno diversi. Alcune squadre saliranno di posizione, altre cederanno la loro pick attuale per giocatori o scelte future.

Il primo scambio di questa giornata riguarda New Orleans Pelicans e Philadelphia 76ers. Difatti la franchigia di New Orleans ha scambiato la scelta numero 53 ricevendo in cambio una cash considerations di due milioni di dollari, come riportato da Shams Charania.

Sources: The 76ers sent $2 million in cash to the Pelicans for the No. 53 pick. Begins to set the rate for purchasing a pick in tonight's NBA Draft. https://t.co/ZDBvGR1y4Q — Shams Charania (@ShamsCharania) July 29, 2021

Così facendo i Philadelphia 76ers oltre alla scelta numero 28, ottengono la numero 53. I 76ers potranno scegliere sia al primo che al secondo giro. Diverso il discorso per i Pelicans. Difatti, sono una delle squadre con il maggior numero di scelte possibili, poiché possiedono la 17 (originalmente di Memphis), la 34 e la 40.

