NBA Draft 2021: orario diretta e dove vederlo in TV e Streaming

Ci siamo. È arrivata la giornata dedicata al Draft NBA 2021, in programma nella notte italiana tra giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2021. Dopo l’evento dell’anno scorso vissuto da remoto all’ESPN Headquarters di Bristol, nello stato del Connecticut, in questa offseason il Draft tornerà a svolgersi al Barclays Center di New York. Un appuntamento speciale, dedicato a tutti gli appassionati di pallacanestro, per conoscere i giocatori scelti dai club di NBA per la prossima stagione agonistica.

NBA Draft 2021: la diretta TV e Streaming

Sky seguirà in diretta l’evento a partire dalle ore 2, su Sky Sport NBA e anche in streaming su NOW. Venerdì 30 luglio invece le repliche sempre su Sky Sport NBA alle 12.30, alle 15.30, alle 19 e alle 21 con il commento di Stefano Salerno e Dario Vismara.

NBA Draft 2021: ordine di scelta

La lottery è andata in scena nella notte del 23 giugno con i Detroit Pistons che hanno conquistato la prima scelta. Di seguito riportiamo l’ordine del primo giro:

Detroit Pistons Houston Rockets * Cleveland Cavaliers Toronto Raptors (i canadesi avevano il 31.9 percento di possibilità di finire in Top 4). Orlando Magic Oklahoma City Thunder Golden State Warriors ** Orlando Magic*** Sacramento Kings New Orleans Pelicans Charlotte Hornets San Antonio Spurs Indiana Pacers Golden State Warriors Washington Wizards Boston Celtics Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder New York Knicks Atlanta Hawks New York Knicks Los Angeles Lakers Houston Rockets Houston Rockets LA Clippers Denver Nuggets Brooklyn Nets Philadelphia 76ers Phoenix Suns Utah Jazz

* i texani mantengono la scelta. Avevano il 52.1 percento di possibilità di finire in Top 4. Se fosse caduta dalla 5 in giù, la scelta sarebbe andata a OKC e Houston avrebbe ottenuto la scelta #18 dai Miami Heat

**scelta di Minnesota, sarebbe rimasta ai Timberwolves se in top 3.

***scelta dei Bulls coinvolta nella trade per Nikola Vuvevic, alla deadline 2021. Sarebbe rimasta a Chicago se in top 4. Chicago manderà a Orlando una 1ª scelta protetta top 4 nel 2023, che diventerebbe top 3 l’anno successivo, fino a convertirsi in 2ª, in caso, nel 2026 o 2027.

