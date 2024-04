NBA, D’Angelo Russell sulla sua stagione: “Sono soddisfatto”

La stagione dei Los Angeles Lakers è terminata nella notte con la sconfitta contro i Denver Nuggets ed è quindi arrivato il tempo anche per D’Angelo Russell di tracciare un bilancio della sua annata in gialloviola. Stiamo parlando di un playmaker che ha fatto vedere lampi di luce – come in Gara 2 e 4 – intervallati da vuoti clamorosi – come il clamoroso zero nella casella dei punti in Gara 3.

In conferenza stampa, Russell si è comunque detto soddisfatto di quanto fatto in maglia Lakers in attesa di capire cosa deciderà di fare in vista della player option da 18 milioni di dollari che potrebbe legarlo ancora ai californiani per una nuova stagione:

“Una grande stagione da parte di D’Angelo, detto umilmente. Ho attraversato alti e bassi senza mai farmi intaccare. Quando guardo il mio cellulare vedo parenti e amici che dicono di essere orgogliosi di me. Non mi serve nient’altro. Quando ho firmato il mio contratto la scorsa estate sapevo in che posizione mi sarei messo. Perciò ritrovandomi dove sono ora, con un po’ del coltello dalla parte del manico, cercherò di sfruttarlo a mio vantaggio”.

