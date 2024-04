NBA, Lakers eliminati da Denver. LeBron James sul suo futuro: “Rimanere a LA? Non rispondo”

Nella notte è arrivata la nuova eliminazione dei Los Angeles Lakers ai Playoff NBA 2024, sempre contro i Denver Nuggets. Gara 5 si è conclusa dopo una battaglia di alto livello di 48 minuti, risolta solo nel finale con il jumper di Jamal Murray che ha nuovamente tolto le castagne dal fuoco a Jokic e compagnia. Ovviamente, la sconfitta dei gialloviola ha posto le basi ai giornalisti per chiedere a LeBron James del suo futuro.

Dopo essere stato vicino al ritiro lo scorso anno, il nativo di Akron deve valutare attentamente cosa fare in futuro per tornare ad essere competitivo. L’obiettivo rimane il titolo NBA, ma la delusione per la nuova sconfitta con i Lakers potrebbe portarlo a sposare altri progetti. Rimarrà a Los Angeles? Questa la risposta di LeBron a riguardo:

“Non risponderò a questa domanda. Grazie comunque. Voglio solo andare a casa dalla mia famiglia: mio figlio sta decidendo se presentarsi al Draft o tornare a scuola. Un altro sta giocando nella AAU. Mia figlia ha cominciato con la pallavolo. Mia moglie ha mille progetti. Ora il focus va sulla famiglia. Ho un paio di mesi prima del training camp a Las Vegas, devo riposarmi prima delle Olimpiadi”

