Buddy Hield è fortemente voluto dai Los Angeles Lakers. La guardia dei Sacramento Kings interessa molto alla franchigia gialloviola. Secondo quanto riportato da Kevin O’Connor, Pelinka avrebbe presentato un’offerta di trade che comprende la scelta numero 22 (unica posseduta nell’intero Draft NBA 2021) più Montrezl Harrell e uno fra Kyle Kuzma e Kentavious Caldwell Pope. Il pressing dei californiani su Hield dura da ormai diversi giorni: Shams Charania aveva già svelato delle precedenti discussioni fra Kings e Lakers per cercare di arrivare ad un accordo.

Alla compagine allenata da Frank Vogel servirebbe effettivamente un giocatore versatile come Hield, ma la franchigia ha necessità di liberare spazio salariale per assorbire il contratto della guarda di Sacramento (23 milioni nella prossima stagione, ndr). Kuzma, Pope e Harrell sono i giocatori che i Lakers vogliono cedere. Adrian Wojnarowski ha inoltre affermato:

“I Los Angeles Lakers hanno offerto Kyle Kuzma e Kentavious Caldwell Pope ad ogni squadra con la quale hanno dialogato per uno scambio.”

In questo momento, sono solamente sei i giocatori sotto contratto dei gialloviola per la stagione 2021-22 (anche se Harrell dovrà decidere riguardo la sua player option, ndr). Tra questi troviamo Marc Gasol, LeBron James e Anthony Davis.

Hield è uno dei migliori tiratori dal perimetro della NBA. Con James e Davis la convinzione del front office è che Hield possa avere molto spazio dalla lunga distanza per poter diventare la terza opzione offensiva della squadra. I gialloviola, lo ricordiamo, hanno concluso la scorsa stagione in 25esima posizione per quanto riguarda il numero di triple segnate e in 21esima per percentuale di realizzazione da tre punti. Hield aiuterebbe a colmare una delle più grandi debolezze dei Lakers.

