NBA, Darvin Ham sempre più vicino al licenziamento dai Lakers

Darvin Ham è ormai sempre più lontano a tornare alla guida dei Los Angeles Lakers. Dopo l’eliminazione ufficiale dai Playoff NBA 2024 per mano dei Denver Nuggets, la franchigia californiana starebbe pensando di cambiare allenatore per arrivare ad un nuovo nome. Secondo quanto riportano i media americani, i gialloviola non sarebbero rimasti soddisfatti dell’ottavo posto in regular season dei Lakers, così come del nuovo affondo anzitempo ai Playoff nonostante la presenza di LeBron James in squadra. Peraltro, c’è da valutare anche la volontà dello stesso nativo di Akron che – ad oggi – ha evitato ogni dichiarazione scottante.

Da segnalare anche le critiche pubbliche ricevute da Anthony Davis al termine di Gara 2 contro Denver, quando i Lakers si sono trovati sopra anche di venti punti, prima di farsi rimontare e perdere la partita:

“Ci sono momenti in cui non sappiamo cosa fare sui due lati del campo e sono quelli che ci sono costati la partita.”

In quel momento, Darvin Ham aveva risposto in questa maniera:

“Facciamo che siamo d’accordo sul non essere d’accordo, le sue sono parole di frustrazione”

Le parole di Ham dopo l’eliminazione in Gara 5 contro Denver

Tra qualche settimana, verosimilmente, verrà sciolto ogni dubbio. Quello che sappiamo è che Ham è legato alla franchigia da altri due anni di contratto. Nella conferenza stampa andata in scena nella notte, il coach ha quindi parlato così:

“Sono stati due anni grandiosi, questo è sicuro. Non avrei potuto chiedere una proprietaria migliore e un presidente migliore di Jeanie Buss e Rob Pelinka. Ho vissuto tante cose nei miei due anni qui. Continuerò a lavorare, a migliorare e a controllare quello che posso controllare”.

