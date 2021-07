NBA Draft, Rockets e Cavaliers individuano le loro scelte

Il Draft 2021 è ormai alle porte. Stanotte, al Barclays Center di New York – qui per scoprire dove seguire l’evento – le trenta franchigie del campionato sono chiamate a scegliere e aggiudicarsi i talenti del futuro. A pochi giri di orologio dall’appuntamento salgono in superficie le prime voci circa le probabili scelte delle squadre.

Se i Detroit Pistons e Cade Cunningham sembrano già promessi sposi, come testimoniato dai numerosi corteggiamenti effettuati dalla franchigia del Michigan, gli inseguitori devono aggiustarsi di conseguenza. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN non ci sono dubbi: Houston Rockets e Cleveland Cavaliers avrebbero già in mente i giovani da selezionare.

With Cade Cunningham a solid No. 1 to Detroit now, Houston and Cleveland continue to trend toward Jalen Green and Evan Mobley with the second and third picks, respectively, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2021

I Rockets dovrebbero chiamare Jalen Green, il classe ’02 che ha deciso di saltare il college e sperimentare subito la G-League. In forza alla NBA G League Ignite, Green ha disputato 15 partite in questa stagione con una media di 17.9 punti, 4.1 rimbalzi e 2.8 assist. I Cavs, invece, sarebbero decisi a fiondarsi sull’ala Evan Mobley. Il classe ’01 ha speso l’ultimo anno con l’USC Trojans, in California, giocando 33 partite e mettendo a referto una media di 16.4 punti, 8.7 rimbalzi e 2.4 assist.

