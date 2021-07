Mercato NBA, i Cleveland Cavaliers sarebbero interessati ad Alex Caruso

Sono ben nove i giocatori in scadenza di contratto tra le fila dei Los Angeles Lakers. Fra questi vi è Alex Caruso, il quale ha conquistato con la franchigia californiana il titolo nella passata stagione. Tuttavia, la guardia potrebbe presto lasciare la città degli angeli.

Infatti i Cleveland Cavaliers sarebbero fortemente interessati a Caruso in vista dell’offseason. I Cavs sono una delle poche squadre con un discreto spazio salariale, perciò hanno l’intenzione di firmare diversi free agent. Visti i diversi problemi in difesa manifestatisi durante questa stagione, Caruso con la sua tenacia sarebbe una buona scelta per i Cavs.

Nei suoi quattro anni passati a Los Angeles ha conquistato la fiducia dei suoi compagni di squadra e in primis di LeBron James. Durante quest’annata ha mantenuto 6.4 punti, 2.9 rimbalzi e 2.8 assist di media a partita. I Lakers non vorrebbero privarsi della loro guardia. Tuttavia, a causa dell’elevato numero di free agent, dovranno prendere delle scelte ponderate.

Un altro obiettivo dei Cavaliers sarebbe la guardia degli Indiana Pacers T.J. McConnel, che ha messo a segno 8.6 punti, 3.7 rimbalzi e 6.6 assist ad allacciata di scarpe. Staremo a vedere quale sarà la scelta definitiva dei Cavs in vista della prossima stagione.

