Mercato NBA, Cleveland pronta a smerciare Kevin Love e Sexton: ecco le pretendenti

Sarà una offseason particolare per i Cleveland Cavaliers i quali — dall’addio di LeBron James — sembrano non riuscire proprio a riprendersi. Alle prese con l’ennesima stagione sotto le aspettative — 13esimi ad Est con un record di 22-50 — il front office della squadra dell’Ohio sembra aver preso la decisione di ringiovanire il roster e tagliare le mele marce all’interno dello spogliatoio. Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, Cleveland è alla ricerca di acquirenti per Kevin Love e Collin Sexton.

Sul play c’è il forte interesse dei New York Knicks, i quali sarebbero alla disperata ricerca di un portatore di palla di talento e che possa integrarsi all’interno del sistema di gioco impostato da coach Tom Thibodeau. Da capire, però, l’effettivo pacchetto che i newyorchesi saranno disposti ad offrire alla controparte. Poi c’è la grana Kevin Love, il quale avrebbe espresso il desiderio di giocare in una squadra in lotta per il titolo NBA. È altrettanto chiara la volontà di Cleveland di ‘sbarazzarsi’ dei restanti 60.2 milioni di dollari nel contratto del lungo.

Ricordiamo inoltre che Cleveland possiede la terza scelta al prossimo Draft e che potrebbe decidere di imbastire una trade che coinvolga anche la sua scelta per formare un eventuale pacchetto qualitativo e salire, magari, alla seconda posizione (in cui è papabile Jalen Green, ndr) o addirittura salire alla 1 per draftare Cade Cunningham. Insomma, per Cleveland il mercato è già adesso.

Leggi Anche

NBA, approvata dalla lega la vendita dei Timberwolves

Mercato NBA, i Timberwolves pensano a Danilo Gallinari

Mercato NBA, i Lakers pensano alla sign-and-trade per Westbrook: offerta