NBA, DeAndre Ayton: “Affrontare Giannis? E’ stato divertente”

Giannis Antetokounmpo è stato il vero dominatore di queste Finals NBA. La stella dei Milwaukee Bucks ha chiuso la serie con numeri irreali, grazie alla sua predominanza nel pitturato. Ed è proprio lì che si è scontrato più volte con DeAndre Ayton, regalandogli anche una stoppata che è già entrata negli annali. Nonostante la sconfitta però, Ayton ha parlato di come la sfida con Giannis sia stata “divertente”:

“Voglio dire, è stato divertente. Proprio come tutti i faccia a faccia che ho avuto. Non ho mai affrontato Giannis così spesso, ma sì, è stato divertente. Mi piace competere, mi piacciono le sfide, ma mi piacerebbe solo poter vincere. Ma allo stesso tempo è stato bello, ho imparato molto. E’ solo questione di essere consistente quando si tratta di questa cosa chiamata competere, non puoi veramente permetterti nessuna disattenzione a questo livello così alto.”