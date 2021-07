Gli Atlanta Hawks dovranno fare a meno di Onyeka Okongwu almeno per sei mesi: il giocatore, infatti, si è sottoposto a intervento chirurgico per risolvere un problema alla spalla destra. Il giocatore, operato nella giornata di ieri a Los Angeles, inizierà presto la riabilitazione.

Atlanta Hawks center Onyeka Okongwu – the sixth overall pick in the 2020 NBA Draft – underwent surgery to repair a torn right shoulder labrum on Wednesday and will miss approximately six months, sources told ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 22, 2021

Nonostante il dolore alla spalla destra, Onyeka Okongwu ha continuato a dare il contributo alla squadra: il suo ruolo nelle gerarchie degli Hawks è cresciuto sempre di più, registrando una media di 9.2 minuti in 18 partite dei Playoff.

Visto il dolore persistente alla spalla, il giocatore si è sottoposto a controlli che hanno evidenziato una lesione al glenoideo superiore della spalla destra, chiamata comunemente lesione SLAP: si tratta di un infortunio che colpisce il tessuto che mantiene stabile l’articolazione.

An @emoryhealthcare injury update: Onyeka Okongwu underwent surgery earlier tonight to repair a torn labrum in his right shoulder. Okongwu will now enter a period of rest and rehabilitation and is expected to make a full recovery in approximately six months. pic.twitter.com/kaxqw4n0ld — Atlanta Hawks (@ATLHawks) July 22, 2021

È stato il dottor Neal ElAttrache, un luminare in questo campo, a operare Onyeka Okongwu: intervento perfetto, con il giovane talento degli Hawks che ora dovrà iniziare la riabilitazione. Dovrà rimanere out per circa sei mesi e, come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, il giocatore tornerà arruolabile per gennaio.

Onyeka Okongwu, 20 anni, è stato scelto dagli Hawks dalla University of Southern California, dove è stato il titolare nella sua unica stagione nel basket universitario. 50 partite stagionali per lui con la maglia di Atlanta, dove si è alternato spesso con Clint Capela.

