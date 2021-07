Mercato NBA, New Orleans annuncia Willie Green come nuovo coach

Ora possiamo dirlo ufficialmente: Willie Green è il nuovo coach dei New Orleans Pelicans. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio da parte della stessa franchigia che ha finalmente colmato il vuoto in panchina. L’ex assistant coach di Monty Williams ai Phoenix Suns, era già stato notato salutare la compagine dell’Arizona durante l’ultimo allenamento pre-Gara 6 delle NBA Finals contro Milwaukee, un indizio che faceva presagire il suo imminente passaggio a NOLA.

Queste le parole di accoglienza da parte di David Griffin, GM dei Pelicans:

“Willie si è affermato come uno degli assistenti allenatori più rispettati della NBA. In gran parte, ciò è dovuto a un’etica del lavoro instancabile e all’autenticità del suo carattere. Willie porterà alla nostra squadra una grande quantità di conoscenza ed esperienza del basket sia come allenatore che come ex giocatore, insieme a eccezionali qualità di leadership e un’innata capacità di legare con giocatori, staff e tifosi allo stesso modo. Non potremmo essere più entusiasti di accogliere Willie e la sua famiglia a New Orleans.”

Quindi, le consuete dichiarazioni d’apertura di Willie Green:

“Voglio ringraziare la signora Benson, David Griffin e l’intera organizzazione Pelicans per aver avuto fiducia in me per guidare questo talentuoso gruppo di giocatori. È una benedizione ed un onore avere questa opportunità in un posto speciale come New Orleans. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro e di immergere me stesso e la mia famiglia nella comunità locale”.

