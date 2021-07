NBA, Kevin Durant litiga ancora sui social: “Finals 2017 la più equilibrata e bella di sempre”

Dopo esserci cascato solo una settimana fa, Kevin Durant è tornato sui social network per rispondere attivamente alle critiche dei tifosi NBA. Stavolta, KD, si è inserito in una discussione su Instagram lanciata da Jason McIntyre, autore del podcast Straight Fire, il quale ha classificato le migliori 5 finali NBA di sempre. In prima posizione, l’autore ha indicato Cavaliers vs Golden State del 2016 come l’atto finale più emozionante della storia. Per intenderci, quello della clamorosa rimonta dei Cavs di LeBron James ai danni degli Warriors, dopo essere stati sotto 3-1.

Ebbene, KD ha commentato dicendo che le Finals 2017 (4-1 per Golden State) siano state le più belle di sempre, giustificando la cosa in questa maniera:

“Uno scontro perfettamente equilibrato, dal primo all’ultimo giocatore”

In quella serie, lo ricordiamo, gli Warriors potevano vantare un quintetto base certamente di livello, composto da Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Andre Iguodala. Tutti nel loro prime. Dall’altra parte, il supporting cast di LeBron James comprendeva Kyrie Irving, Kevin Love e J.R. Smith.

Agli occhi dei tifosi, una sfida non equilibrata che ha portato – inevitabilmente – a risposte ironiche verso lo stesso Durantola, il quale non ha potuto far altro che incassare la miriade di commenti ricevuti in poche ore.

