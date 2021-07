NBA Finals, le parole di Budenholzer e Middleton su Gara 5

Si tinge di verde l’ultimo incontro delle NBA Finals.

Con la serie sul 2-2 e sul campo ostico del Footprint Center dell’Arizona, i Milwaukee Bucks superano 123-119 i Phoenix Suns in una delle partite più entusiasmanti di questa serie. Con ora il fattore campo a loro disposizione in vista del prossimo match, queste le parole di coach Budenholzer e Khris Middleton su Gara 5:

“Tornare a casa davanti ai nostri tifosi sarà una grande opportunità per noi, ma dobbiamo restare concentrati e giocare al massimo. A questo punto, entrambe le squadre stanno mostrando il loro miglior basket, e stasera si è visto. In Gara 6 sarà uguale, sia noi che loro faremo vedere di cosa siamo capaci. Dobbiamo essere pronti a competere difensivamente, giocare di squadra. Sarà quello il punto. L’idea di tornare al Fiserv ci dà grande carica, i nostri tifosi sono stati incredibili finora”

Così un sempre composto Budenholzer, ben consapevole di cosa significhi potersi giocare il match point delle NBA Finals di fronte ai propri tifosi: 9-1 il record per i Cervi nelle partite giocate in casa in questa post season, con l’unica sconfitta arrivata per mano degli Atlanta Hawks nella prima sfida delle Eastern Conference Finals.

Parla Khris Middleton

Sull’importante vittoria Bucks ha detto la sua anche Khris Middleton, uno dei protagonisti dell’incontro. 29-7-5 per lui in Gara 5, secondo top scorer di Milwaukee dietro ai 32 di Giannis Antetokounmpo e davanti ai 27 di Jrue Holiday. Un attacco ben bilanciato che ha potuto contare anche sugli exploit offensivi della panchina.

“Giocare così rende tutto più equilibrato e più facile. Quando giochiamo così di squadra e tutti ci mettono del loro, siamo difficili da marcare. La difesa rimane il nostro forte, possiamo cambiare su ogni attacco sapendo che ognuno di noi è pronto a dare una mano all’altro. Quando giochiamo in questo modo, sappiamo bene di essere tra i migliori”

Ai Milwaukee Bucks manca ora solo una vittoria per raggiungere il loro secondo titolo NBA, a 40 anni dal Larry O’Brien Trophy conquistato da Kareem Abdul-Jabbar e Oscar Robertson.

