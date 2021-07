NBA, Will Barton rifiuta la player option da $14.7 milioni

Il mercato NBA non si ferma nonostante le NBA Finals in corso.

Secondo quanto riportato da Shams Charania, la guardia dei Denver Nuggets Will Barton non firmarà la play option dal valore di $14.7 milioni diventando così svincolato. Nonostante questo, c’è l’interesse mutuale di continuare il rapporto e si tratterà un nuovo contratto appena comincerà la free-agency.

ESPN Sources: Denver Nuggets G/F Will Barton has declined his $14.7M player option for the 2021-2022 season and will become a free agent. There’s a strong interest between the organization and Barton to negotiate a new deal once free agency opens in August.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 17, 2021