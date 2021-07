NBA, Igor Kokoskov nel coaching staff di Jason Kidd ai Mavericks

Secondo quanto riportato da Marc Stein, i Dallas Maverick sarebbero vicini alla firma dell’allenatore Igor Kokoskov col ruolo di assistente nello staff di Jason Kidd.

Kokoskov, che ha occupato nell’ultima stagione la panchina del Fenerbahce, può vantarsi di un’importante esperienza in NBA: era il 2019 quando il serbo si legò ai Phoenix Suns, diventando il primo head coach europeo nella storia della lega. La sua avventura negli States terminò dopo un solo anno in Arizona, 19-63 il record dei suoi Suns. Ben lontani dal talento messo in mostra quest’anno.

Come assistant coach in NBA Kokoskov non ha invece bisogno di presentazioni, visti i suoi 20 anni di esperienza nel ruolo ed il titolo conquistato nel 2004 affianco a Larry Brown in quel di Detroit.

Per i Dallas Mavericks, che stanno cercando in tutti i modi di costruire intorno a Luka Doncic le fortune della franchigia, è stata una scelta fin troppo semplice: dopo la partenza di Jamahl Mosley –ora capo allenatore ad Orlando– si era creato un buco nel coaching staff che Kokoskov coprirà anche grazie al suo rapporto con la stella Mavericks, avendo lui guidato la Slovenia al titolo agli Europei del 2017.

