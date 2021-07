Kevin Durant lancia Team USA: “Ora abbiamo un’identità”

La vittoria arrivata nella notte contro la Spagna ha regalato fiducia e sorrisi in casa Team USA. Dopo la bella prestazione degli americani, anche Kevin Durant nel post-partita si è detto finalmente soddisfatto dei progressi della squadra nelle ultime settimane, dopo una preparazione decisamente difficile:

“Era importante giocare bene oggi, ci ha dato una piccola spinta morale. Ho la sensazione che le ultime due settimane siano state un lungo allenamento, anche se ci sono state delle partite in mezzo. Era come se ci stessimo ancora allenando. Ora abbiamo un’identità su entrambi i lati del campo e abbiamo basi solide per il torneo di Tokyo.”